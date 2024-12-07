ПВО сбила четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями

Противовоздушная оборона (ПВО) России за минувшую ночь уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника самолётного типа над тремя областями: Астраханской, Белгородской и Воронежской. Об этом доложили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей», — уточнили в ведомстве.