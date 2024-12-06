В уничтоженных на подходе к Крымскому мосту катерах ВСУ узнали новейшую польскую разработку

ВСУ впервые атаковали Крымский мост с применением новейших безэкипажных польских катеров польского производства «Гавия», которые активно тестировались в середине ноября. Об этом сообщает Mash.

По сведениям наших коллег, российские войска ликвидировали надводные беспилотники с вертолётов и высокоскоростных катеров модели «Раптор». Сегодня в 4:50 несколько БЭК ВСУ засекли в черноморской акватории, двигающимися из Одессы, а в 5:17 движение по Крымскому мосту уже было перекрыто.

Противник применил несколько типов безэкипажных катеров одновременно: в атаке участвовали быстрые катера разведки, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные БЭК с боевой частью. Также использовались безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. Предположительно, для успеха украинской операции требовалось, чтобы до моста добрались по меньшей мере десять надводных беспилотников.