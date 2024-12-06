В уничтоженных на подходе к Крымскому мосту катерах ВСУ узнали новейшую польскую разработку
Mash: ВСУ впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия»
ВСУ впервые атаковали Крымский мост с применением новейших безэкипажных польских катеров польского производства «Гавия», которые активно тестировались в середине ноября. Об этом сообщает Mash.
По сведениям наших коллег, российские войска ликвидировали надводные беспилотники с вертолётов и высокоскоростных катеров модели «Раптор». Сегодня в 4:50 несколько БЭК ВСУ засекли в черноморской акватории, двигающимися из Одессы, а в 5:17 движение по Крымскому мосту уже было перекрыто.
Противник применил несколько типов безэкипажных катеров одновременно: в атаке участвовали быстрые катера разведки, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные БЭК с боевой частью. Также использовались безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. Предположительно, для успеха украинской операции требовалось, чтобы до моста добрались по меньшей мере десять надводных беспилотников.
Установить польскую принадлежность уничтоженных дронов удалось при помощи объективного контроля акватории, который авиация Черноморского флота осуществила сегодня около девяти часов утра. В обломках дронов удалось распознать детище инженеров Польши — погружную автономную систему «Гавия», разработкой которой занималась компания Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies. БЭК были протестированы в Гдыне 18 ноября, после чего сразу же были направлены на Украину.
Напомним, сегодня утром в МО РФ официально сообщили об уничтожении двух катеров в крымской акватории силами ПВО. Позже стало известно, что надводных беспилотников было шесть, и российская авиация успешно поразила каждый из них.
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