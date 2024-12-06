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6 декабря, 06:00

У берегов Крыма уничтожили шесть морских дронов ВСУ за ночь

SHOT: Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в акватории Крыма за ночь

Шесть безэкипажных катеров ВСУ были уничтожены в акватории Крыма за минувшую ночь. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, все они были запущены из Одессы, шли в направлении Крымского полуострова и были уничтожены, в том числе с применением авиации.

Ранее официально сообщалось об уничтожении двух катеров. Как отметили в Минобороны, использовались средства противововоздушной обороны (ПВО).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Никита Никонов
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