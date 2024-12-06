У берегов Крыма уничтожили шесть морских дронов ВСУ за ночь
SHOT: Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в акватории Крыма за ночь
Шесть безэкипажных катеров ВСУ были уничтожены в акватории Крыма за минувшую ночь. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, все они были запущены из Одессы, шли в направлении Крымского полуострова и были уничтожены, в том числе с применением авиации.
Ранее официально сообщалось об уничтожении двух катеров. Как отметили в Минобороны, использовались средства противововоздушной обороны (ПВО).
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