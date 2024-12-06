У берегов Крыма уничтожили шесть морских дронов ВСУ за ночь

Шесть безэкипажных катеров ВСУ были уничтожены в акватории Крыма за минувшую ночь. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, все они были запущены из Одессы, шли в направлении Крымского полуострова и были уничтожены, в том числе с применением авиации.