Спрятаться не вышло: FPV-дроны нашли и «обнулили» скрытые блиндажи украинских боевиков

Операторы FPV-дронов ВС РФ нашли и уничтожили замаскированные блиндажи украинских военных в зоне ответственности группировки войск «Запад». Кадры поражения места дислокации боевиков ВСУ показали в Министерстве обороны России.

Поражение живой силы ВСУ в зоне спецоперации. Видео © VK / Минобороны России

По данным МО, сообщение о наращивании сил противника на одном из направлений поступило на командный пункт от разведки. Получив боевую задачу, операторы подняли FPV-дроны в воздух и отработали по целям.