Спрятаться не вышло: FPV-дроны нашли и «обнулили» скрытые блиндажи украинских боевиков
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных блиндажей ВСУ
Операторы FPV-дронов ВС РФ нашли и уничтожили замаскированные блиндажи украинских военных в зоне ответственности группировки войск «Запад». Кадры поражения места дислокации боевиков ВСУ показали в Министерстве обороны России.
Поражение живой силы ВСУ в зоне спецоперации. Видео © VK / Минобороны России
По данным МО, сообщение о наращивании сил противника на одном из направлений поступило на командный пункт от разведки. Получив боевую задачу, операторы подняли FPV-дроны в воздух и отработали по целям.
«Умело спланировав, расчёт FPV-дрона точно поразил украинских боевиков в укрытии. Вторым FPV-дроном на следующий заход в лесопосадке была уничтожена группа пехоты ВСУ. Таким образом, расчёты боевых БПЛА сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на позиции подразделений ВСУ», — добавили в ведомстве.
Украинская пехота и техника ежесуточно становятся добычей российских беспилотников. При этом западные системы ПВО бессильны против наших «птичек» и зачастую сами попадают в перекрестье прицела дроноводов ВС РФ.
VK / Минобороны России