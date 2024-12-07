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Регион
7 декабря, 03:40

Спрятаться не вышло: FPV-дроны нашли и «обнулили» скрытые блиндажи украинских боевиков

Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных блиндажей ВСУ

Операторы FPV-дронов ВС РФ нашли и уничтожили замаскированные блиндажи украинских военных в зоне ответственности группировки войск «Запад». Кадры поражения места дислокации боевиков ВСУ показали в Министерстве обороны России.

Поражение живой силы ВСУ в зоне спецоперации. Видео © VK / Минобороны России

По данным МО, сообщение о наращивании сил противника на одном из направлений поступило на командный пункт от разведки. Получив боевую задачу, операторы подняли FPV-дроны в воздух и отработали по целям.

«Умело спланировав, расчёт FPV-дрона точно поразил украинских боевиков в укрытии. Вторым FPV-дроном на следующий заход в лесопосадке была уничтожена группа пехоты ВСУ. Таким образом, расчёты боевых БПЛА сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на позиции подразделений ВСУ», — добавили в ведомстве.

FPV-дрон элегантно подбил спрятанную в лесу под Харьковом бронемашину ВСУ
FPV-дрон элегантно подбил спрятанную в лесу под Харьковом бронемашину ВСУ

Украинская пехота и техника ежесуточно становятся добычей российских беспилотников. При этом западные системы ПВО бессильны против наших «птичек» и зачастую сами попадают в перекрестье прицела дроноводов ВС РФ.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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