«Орешник» (ракета)
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6 декабря, 18:51

Над Астраханской и Белгородской областями силы ПВО поразили два вражеских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать наши территории при помощи беспилотников. Два вражеских дрона были уничтожены в небе над Астраханской и Белгородской областями. Такие данные приводятся пресс-службой Минобороны РФ.

«С 20:10 до 20:50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Астраханской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.

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А ранее несколько дронов были сбиты в пригороде Воронежа. Кроме того, днём ранее ещё пара беспилотных летательных аппарата Украины были поражены силами противовоздушной обороны России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Николь Вербер
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