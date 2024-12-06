Над Астраханской и Белгородской областями силы ПВО поразили два вражеских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать наши территории при помощи беспилотников. Два вражеских дрона были уничтожены в небе над Астраханской и Белгородской областями. Такие данные приводятся пресс-службой Минобороны РФ.

«С 20:10 до 20:50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Астраханской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.