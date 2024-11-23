«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 12:06

В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе атаке дрона ВСУ

Приходько: В Горловке умер подросток, пострадавший 19 ноября при атаке дрона ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале сообщил, что подросток, пострадавший в результате сброса ВСУ боеприпаса с дрона во вторник 19 ноября, скончался. Врачи пытались спасти его, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

«К сожалению, подросток, получивший ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) 19 ноября, скончался», — написал мэр.

Более десяти человек пострадало при ударе ВСУ по Горловке в ДНР
Более десяти человек пострадало при ударе ВСУ по Горловке в ДНР

Ранее Life.ru сообщил, что 22 ноября войска киевского режима направили на Горловку (ДНР) десять 155-миллиметровых снарядов. Обстрел фиксировали в Горловском, Калининском и Никитовском районах. Основная часть снарядов прилетела в период с 12:00 до 14:55 часов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar