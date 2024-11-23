В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе атаке дрона ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале сообщил, что подросток, пострадавший в результате сброса ВСУ боеприпаса с дрона во вторник 19 ноября, скончался. Врачи пытались спасти его, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.