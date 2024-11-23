В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе атаке дрона ВСУ
Приходько: В Горловке умер подросток, пострадавший 19 ноября при атаке дрона ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале сообщил, что подросток, пострадавший в результате сброса ВСУ боеприпаса с дрона во вторник 19 ноября, скончался. Врачи пытались спасти его, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.
«К сожалению, подросток, получивший ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) 19 ноября, скончался», — написал мэр.
Ранее Life.ru сообщил, что 22 ноября войска киевского режима направили на Горловку (ДНР) десять 155-миллиметровых снарядов. Обстрел фиксировали в Горловском, Калининском и Никитовском районах. Основная часть снарядов прилетела в период с 12:00 до 14:55 часов.
Shutterstock / FOTODOM /