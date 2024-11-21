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21 ноября, 11:27

Более десяти человек пострадало при ударе ВСУ по Горловке в ДНР

ВФУ обстреляли центральный район Горловки в ДНР. Обложка © Telegram / Приходько РИК

ВФУ обстреляли центральный район Горловки в ДНР. Обложка © Telegram / Приходько РИК

ВСУ обстреляли центральные районы Горловки. В результате атаки пострадало 12 мирный жителей, среди них глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Об этом сообщается в телеграм-канале главы ДНР Дениса Пушилина.

«Враг продолжает обстрелы города, бессмысленные с военной точки зрения и чувствительные только для гражданского населения. В результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла», — отметил глава региона.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Параллельно ведутся работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

Житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде
Житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде

А ранее Life.ru сообщал, что взрывоопасный предмет с украинского БПЛА сбросили на «Газель» по улице Жукова. Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако затем количество выросло до 10.

Мария Любицкая
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