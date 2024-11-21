Более десяти человек пострадало при ударе ВСУ по Горловке в ДНР

ВСУ обстреляли центральные районы Горловки. В результате атаки пострадало 12 мирный жителей, среди них глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Об этом сообщается в телеграм-канале главы ДНР Дениса Пушилина.

«Враг продолжает обстрелы города, бессмысленные с военной точки зрения и чувствительные только для гражданского населения. В результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла», — отметил глава региона.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Параллельно ведутся работы по восстановлению электро- и водоснабжения.