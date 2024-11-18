Число раненых при сбросе бомбы ВСУ на маршрутку с людьми в Горловке достигло 10
Атакованная маршрутка в Горловке. Фото © Телеграм / Приходько РИК
Число раненых в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате украинской атаки на маршрутное такси достигло 10. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 10», — рассказал Приходько в своём Телеграм-канале.
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