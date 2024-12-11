Власти Таганрога сообщили об атаке дронов ВСУ на город

Украинские боевики атаковали Таганрог в ночь на 11 декабря, задействовав беспилотники. Об этом в соцсетях заявила мэр города Светлана Камбулова.

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — призвала чиновница горожан.

По данным очевидцев, которые приводит SHOT, над Таганрогом слышны многочисленные взрывы. Работает сирена воздушной тревоги. Информация о последствиях атаки и пострадавших пока отсутствует.