Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
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Регион
11 декабря, 02:05

Власти Таганрога сообщили об атаке дронов ВСУ на город

Украинские боевики атаковали Таганрог в ночь на 11 декабря, задействовав беспилотники. Об этом в соцсетях заявила мэр города Светлана Камбулова.

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — призвала чиновница горожан.

По данным очевидцев, которые приводит SHOT, над Таганрогом слышны многочисленные взрывы. Работает сирена воздушной тревоги. Информация о последствиях атаки и пострадавших пока отсутствует.

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Несколькими часами ранее ВСУ также атаковали дронами Брянскую область. Силы ПВО сбили десять БПЛА противника, но один из беспилотников рухнул на промышленный объект и спровоцировал пожар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Тимур Хингеев
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