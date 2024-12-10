Пушилин: ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали окраины города Енакиево с использованием дальнобойного высокоточного оружия. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей из опасной зоны.

«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. Жертв удалось избежать», — написал Пушилин в Telegram.

Чиновник уточнил, что ранее в этот день украинская армия уже нанесла серию ударов по территории ДНР, применив высокоточное оружие, ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные беспилотники.