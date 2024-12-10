Российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово
Народная милиция ДНР показала видео поднятия флага РФ над элеватором в Курахово
Над элеватором в освобождённой части Курахово (Покровский район ДНР) поднят российский триколор. Флаг водрузили бойцы 5 бригады ВС РФ, входящей в группировку войск, действующую на Кураховском направлении.
Водружение флага России над кураховским элеватором. Видео © Telegarm / Народная милиция ДНР
«Это событие символизирует полную зачистку территории от украинских националистов и уверенное удержание контроля российскими войсками», — сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что российские ВС с использованием системы «Солнцепёк» атаковали лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах западнее города Курахово.