Над элеватором в освобождённой части Курахово (Покровский район ДНР) поднят российский триколор. Флаг водрузили бойцы 5 бригады ВС РФ, входящей в группировку войск, действующую на Кураховском направлении.

Водружение флага России над кураховским элеватором. Видео © Telegarm / Народная милиция ДНР

«Это событие символизирует полную зачистку территории от украинских националистов и уверенное удержание контроля российскими войсками», — сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.