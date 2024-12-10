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Регион
10 декабря, 11:45

Российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово

Народная милиция ДНР показала видео поднятия флага РФ над элеватором в Курахово

Над элеватором в освобождённой части Курахово (Покровский район ДНР) поднят российский триколор. Флаг водрузили бойцы 5 бригады ВС РФ, входящей в группировку войск, действующую на Кураховском направлении.

Водружение флага России над кураховским элеватором. Видео © Telegarm / Народная милиция ДНР

«Это событие символизирует полную зачистку территории от украинских националистов и уверенное удержание контроля российскими войсками», — сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать»
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Ранее сообщалось, что российские ВС с использованием системы «Солнцепёк» атаковали лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах западнее города Курахово.

Сводка СВО. Четыре страны ЕС хотят поделить Украину, ВСУ ждут ударов по Курахову, Трамп готовит для Москвы ультиматум, 10 декабря
Сводка СВО. Четыре страны ЕС хотят поделить Украину, ВСУ ждут ударов по Курахову, Трамп готовит для Москвы ультиматум, 10 декабря
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Telegarm / Народная милиция ДНР

Марина Фещенко
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