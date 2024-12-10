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Сводка СВО. Четыре страны ЕС хотят поделить Украину, ВСУ ждут ударов по Курахову, Трамп готовит для Москвы ультиматум, 10 декабря

Пленные рассказали, кого Киев отправил на территорию России, в Раде сознались, что 18-летние уже на линии фронта, кто и как хочет поделить Украину — дайджест Life.ru.

9 декабря, 21:07
Боевые сводки с фронтов СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевые сводки с фронтов СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 10 декабря

ВС РФ продолжают наступление у Новоивановки и Дарьина. Везде противник пытается малыми группами проводить контратаки. В Дарьине ВСУ пустили на убой 15 человек. Часть из них уничтожена вместе с немецким танком Leopard. Пленные, которые сдались в Плёхове, рассказали, кто там пытался держать оборону.

— Российской армии противостоял батальон «Арей». Основу подразделения составляли бывшие заключённые, осуждённые по тяжёлым статьям, идейные националисты и иностранные наёмники, говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Расчёты гаубиц морпехов ВС РФ уничтожили бронетехнику, укреплённые огневые позиции и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

За последние сутки противник потерял в Курской области 200 человек. Возможно, кто-то из них смог пробраться через линию оборонительных сооружений, за строительство которой арестован заместитель директора по финансам АО «Корпорация развития Курской области» Игорь Грабин.

Донецкая Народная Республика, 10 декабря

Динамично развивается наступление у Великой Новосёлки. Армия России вышла к южным окраинам населённого пункта. В тылу остались боевики, занявшие село Сторожевое. Здесь необходимо занять курган Могила Сторожевая.

— Как только 60-я бригада выйдет на высоты у Бабьей Горы, счёт для Сторожевого и Нескучного пойдёт на часы. Других вариантов там не будет, пояснил военный корреспондент Юрий Котенок.

До Покровска российским штурмовикам осталось занять последний населённый пункт — Шевченко. Армия России уже готовится к его взятию. Здесь же идут бои за Новотроицкое. Скорость продвижения снизилась из-за того, что противник подорвал мост через реку Солёную.

Уничтожение заминированных мостов FPV-дронами. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

В Курахове бои идут как в черте города, так и за его пределами. ВС РФ форсировали водохранилище, чтобы обойти укрепления ВСУ.

— Наши войска практически раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении на несколько частей и продолжают её дробление, рассказал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Украинцы и сами признают, что положение у них незавидное. Источники утверждают, что ВС РФ накапливают силы, чтобы ударить по двум направлениям. Это Дачное и местная ТЭС. Не исключено, что ВСУ стремительно покинут город.

Почему украинцы могут исчезнуть

Запад всё больше давит на киевский режим в вопросе снижения возраста мобилизации. Их планка — 18 лет, но Владимир Зеленский пока на это не идёт. Личный состав ВСУ заканчивается — и решение придётся искать. Законодатели, обратили внимание журналисты The Washington Post, предлагают снизить не до 18, а до 20 лет возраст тех, кто может оказаться на фронте. На деле же 18-летние попадают туда уже сейчас. Об этом рассказал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

— Была протянута возможность мобилизовывать ограниченно годных с 18 до 25 лет. Тогда тоже говорили, что всё это ИПсО и неправда, а сейчас сколько таких ребят забрали на фронт? — заявил парламентарий.

Расчёт БПЛА 35-й армии группировки «Восток» на Положском направлении притормозил подвоз боекомплектов ВСУ. Видео © Telegram / Воин DV

На фронт они могут попасть, если прошли базовую подготовку. Такая же мера распространяется и на женщин. Похоже, что киевский режим решил бросить всех в боевые действия. Проблема в том, что возвратятся единицы — и Украине не избежать демографического краха.

Какие области хочет забрать Польша

Польское издание Myśl Polska пришло к выводу, что Украину неминуемо ждёт раздел и Варшаве стоило бы принять участие в нём. Авторы отмечают, что уже сейчас Киев погряз в долгах, потерял контроль над территориями, которые богаты природными ресурсами. Выбор у Украины теперь небольшой. Страна будет разделена и попадёт под внешнее управление. Руководство над ней будут осуществлять или Россия, или глобальные инвестиционные фонды.

— В связи с этим внимания заслуживает переход польских властей на крайне националистические позиции: Польскому национальному государству, которым они управляют, вполне мог бы перепасть какой-то кусок пирога. Мог бы, если бы был реализован украинский сценарий демонтажа Украины, — сказано в публикации.

Авторы критикуют украинские власти и напоминают, что стратегии для достижения победы у них нет. То есть как бы зазывают к себе. Прежде всего речь может идти о регионах, которых Польша лишилась после похода Красной армии в 1939 года. Это Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Ивано-Франковская области. Отличный вариант для части украинцев оказаться в ЕС и НАТО.

Как Польша готовится захватить западные земли Украины
Как Польша готовится захватить западные земли Украины

Кто и как начинает делить Украину

Глава киевского режима после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом понял, что деваться некуда и придётся садиться за стол переговоров. Даже украинские ресурсы признают, что за ноябрь Армия России заняла в 4,7 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год. В Европе также кипит работа — кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предложил создать группу из четырёх стран ЕС для разработки позиции по завершению украинского конфликта. Предполагается, что в контактную группу войдут Германия, Франция, Польша и Великобритания. То есть все те страны, что намереваются урвать себе по куску бывшей Украины в том или ином виде — через сателлитов или напрямую. Необъявленный визит в Киев Мерца расценивают не только как пиар, но и как разработку карты урегулирования мирного конфликта.

Однако усадить за стол переговоров Киев не означает для Запада, что это будет происходить на условиях России. Падение Сирии ряд аналитиков называют ходом Трампа — для того чтобы выдвинуть Москве очередной ультиматум. Однако у нас остаётся только одна цель — добиться выполнения задач СВО.

Сводки СВО. Каким будет конец Украины при Трампе, ВС РФ идут на Сумы, Киев готовится к сдаче Донбасса, 9 декабря
Сводки СВО. Каким будет конец Украины при Трампе, ВС РФ идут на Сумы, Киев готовится к сдаче Донбасса, 9 декабря
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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