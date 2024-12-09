Сводки СВО. Каким будет конец Украины при Трампе, ВС РФ идут на Сумы, Киев готовится к сдаче Донбасса, 9 декабря Зеленский занизил количество погибших вэсэушников в десять раз, президент США назвал эти потери нелепыми и готовится сдать Украину — дайджест Life.ru. 8 декабря, 21:07 Военные действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 9 декабря

Группировка войск «Восток» освободила в Донецкой Народной Республике село Благодатное. От него меньше пяти километров до южных окраин Великой Новосёлки. На этом участке наступление ведут бойцы с Дальнего Востока. По их сообщениям, противник предпринимает активные попытки контратаковать.

В направлении Покровска также идёт продвижение. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что вошли в село Зелёное. Сюда были переброшены подразделения 155-й бригады ВСУ, прошедшие подготовку во Франции. На этом же направлении ВС РФ зашли в Даченское.

Дроноводы выбили сразу два БМП ВСУ в Донецкой области. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

— Село лежит на юго-востоке города, на одной из ключевых трасс. Таким образом наши войска обходят Лысовку, где также идут бои, с фланга, заходя нацистам в тыл, — пишут авторы канала «Синяя борода».

В Часовом Яре полностью под контроль России перешёл микрорайон Октябрьский. В Торецке ВСУ засели на терриконах, но к ним уже приближаются наши воины. В городе взято ещё несколько жилых кварталов.

Боевые действия на Покровском направлении. Видео © Telegram / Путь воли — добровольческий отряд им. Максима Кривоноса

Курская область, 9 декабря

После освобождения села Плёхово Курской области российские войска возводят переправы через реку Псёл. Это означает, что скоро начнутся бои за Горналь и Гуево.

— Если это правда, то план хотя и смелый, но крайне рискованный из-за местности и невозможности поддерживать такой десант тяжёлой техникой, — говорится в сообщении канала «Военный осведомитель».

После освобождения этих населённых пунктов ВС РФ будут находиться вблизи Сумской области, без взятия которой говорить о безопасности Курской области не имеет смысла. Идёт продвижение и у Новоивановки. Здесь уничтожена американская БМП Bradley. В общей сложности за последние сутки ВСУ потеряли свыше 400 человек.

Дроноводы группировки «Юг» уничтожили 120-мм миномёт ВСУ вместе с расчётом. Видео © Telegram / Минобороны России

Встреча Трампа и Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Париже. На Украине из этого пытаются сделать очередную победу, но хозяин Белого дома внёс ясность. Трамп не хотел беседовать с главарём киевского режима, но французский лидер Эмманюэль Макрон уговорил его. Встреча длилась 20 минут. По итогам встречи американский президент начал утверждать, что Киев готов к переговорам. Зеленский опроверг слова Трампа и потребовал гарантий безопасности. В Великобритании считают, что без территориальных уступок вооружённый конфликт остановить не получится.

— Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придётся пожертвовать частью своей территории. <...> Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость, — пишет издание Telegraph.

Пока ещё действующий президент Джо Байден продолжает поддержку Украины. Новый пакет военной помощи на 988 миллионов долларов уже одобрен. В него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, БПЛА, запчасти для танков и БМП. Без оружия киевский режим падёт быстро. И Трамп прямо сказал, что поддержка сократится.

— Трамп сказал, что активно пытается положить конец войне, и добавил, что Украина, возможно, уже не получит столько военной помощи от США, когда он вернётся в офис, — напоминает NBC News. Канал «Американский номер» предполагает, что если дальше Трамп заговорит о выборах на Украине, то Зеленского будут менять на более сговорчивую фигуру.

Сколько потеряла Украина в СВО

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

После переговоров Трамп написал о потерях Украины. Количество убитых — ещё один повод для подписания мирного соглашения.

— Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч военнослужащих и ещё больше мирных жителей. Слишком много жизней тратится впустую, слишком много семей разрушается, — написал президент США.

Глава киевского режима привёл свои цифры. По его данным, Украина потеряла 43 тысячи убитыми и 370 тысяч ранеными. Цифра слишком мала. Только в Курской области ВСУ потеряли почти 40 тысяч человек. И потери будут только расти, если киевские власти не остановятся.

Авторы Даниил Черных