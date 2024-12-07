Шторм-новости СВО. Какие страны достанет «Орешник» из Белоруссии, Армия России захлопывает котёл под Кураховом, 7 декабря Наши штурмовики зашли на окраины Великой Новосёлки, экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил командование ВСУ в организации «мясных штурмов» — дайджест в материале Life.ru. 6 декабря, 21:07 Главные новости с полей СВО в сводке военкоров на Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 7 декабря

Покровский фланг нашего фронта всё активнее приближается к самому Покровску в Донецкой Народной Республике. ВС РФ смогли овладеть Новопустынкой и приступили к штурму Шевченка. Украинские солдаты жалуются: «Русские обеспечивают себе как логистику, так и тыловые подразделения, которые смогли закрепиться на окраинах Шевченка. Рядом тоже противник не останавливается и железной дорогой идёт в обход села, чтобы зайти с восточной стороны. Автодорога между Новотроицким и Шевченком полностью простреливается войсками России. Лысогорская плотина останется в нашей памяти. Рядом нет таких больших посёлков, поэтому сейчас начнут создаваться трудности для нашей логистики, если закрепятся в Шевченке. Также русские продвигаются в районе Новотроицкого и Пушкина, где имеют тактические успехи».

Всего за эту неделю Минобороны заявило об освобождении шести населённых пунктов. Телеграм-канал Colonelcassad сообщает о наступлении на Покровск: «Между Пушкином и Зарёй российские подразделения добились значительных тактических успехов. Противник отступает под давлением, что позволяет российским войскам продолжить операцию по окончательному выбиванию ВСУ из Сонцовки. Этот успех создаёт новые условия для расширения зоны контроля и подготовки к следующему этапу наступления».

Операторы 14-й гвардейской бригады спецназа наносят точные удары по живой силе и материальным средствам ВСУ на Великоновосёловском направлении. Видео © Telegram / Colonelcassad

На Кураховском направлении Российская армия стремится закрыть котёл в районе Сухих Ялов, бои идут за Успеновку. ВСУ в Весёлом Гае и Анновке с внешним миром соединяет коридор всего в два километра. Телеграм-канал «Два майора» пишет: «У противника остаётся очень узкое горлышко для вывода своих подразделений. Но бои за Антоновку и Ильинку показали, что вражеское командование отдаёт приказ своим солдатам не отходить, даже если ясно видна бесполезность сопротивления».

Военкор Котенок добавляет: «Кураховское направление. Ситуация для противника продолжает оставаться критической. После закрепления на юго-восточной окраине Успеновки и взятия под огневой контроль дороги в Анновку наши штурмы ворвались в неё и в данный момент ведут бои по установлению полного контроля над ней и Весёлым Гаем. Сообщения с мест носят очень позитивный характер. «Карману» приходит конец».

В районе Великой Новосёлки идут бои за городские окраины. Для поражения противника активно применяются дроны, свои удары наносят авиация и артиллерия. Военкор Котенок комментирует ситуацию: «Наши штурмы зашли на восточную и юго-восточную окраины и закрепились. Идёт системная обработка опорных пунктов противника в центре авиацией, БПЛА, артиллерией. Ожесточённые бои идут за Новый Комар. Противник бросает сюда резервы, не считаясь с потерями. Контрмеры с нашей стороны предпринимаются».

Курская область, 7 декабря

Удар ФПВ-дроном по украинскому танку в Дарьине Курской области в лобовую проекцию. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

В Суджанском районе приграничья идут ожесточённые бои, украинцев выдавливают за пределы российской территории. В Сети активно публикуют кадры применения самых современных дронов-камикадзе на оптоволокне по западной технике, переданной ВСУ. В прицел операторов попадают и автомобили, и тяжёлая техника ВСУ. Телеграм-канал Win/Win пишет про ситуацию в Курской области: «Курская область освобождена на 45%, и процесс выдавливания и перемалывания идёт полным ходом».

Оптимистичные перспективы разделяет и телеграм-канал «Северный ветер»: «Продолжаются ожесточённые бои в Суджанском районе Курской области. Штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись в лесопосадках возле н.п. Малая Локня, уничтожив до 50 человек живой силы противника, танк и БМП. В районе н.п. Мартыновка результативно отработали артиллерийские расчёты северян, уничтожив три пункта управления БПЛА ВСУ, а также до 10 оккупантов. На других участках фронта уничтожено две станции РЭБ и пять миномётов противника. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 300 метров».

Порошенко обвинил командование ВСУ в организации «мясных штурмов»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вновь сделал оппозиционное центральной украинской власти заявление. В этот раз он затронул тему «спасения украинских солдат» и уменьшения количества потерь. Тем временем на Украине признают потери уже 105 тысяч солдат и офицеров.

В интервью Atlantic Council Порошенко сказал следующее: «Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для операций с «мясными штурмами». Перестаньте отдавать приказ о наступательной операции сейчас. Мы можем это сделать, но цена будет колоссальна. И даст отрицательный результат в будущем. Нам просто нужно перестать работать на ТВ и начать работать на спасение солдат». Кроме того, бывший украинский президент призвал ориентироваться на тактику России, которую она использовала весной 2023 года, то есть строить укрепления.

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Фото © TACC / Алексей Коновалов

РСМД «Орешник» может появиться в Белоруссии

Лидеры Белоруссии и России во время сегодняшнего диалога обсудили потенциал новых РСМД. Глава Белоруссии Александр Лукашенко прямо спросил у президента России Владимира Путина, возможно ли размещение «Орешника» на территории республики. На что получил следующий ответ: «Орешник» можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска».

Любопытный момент: перед размещением предстоит определить минимальную дальность комплексов. Ведь чем меньше дальность «Орешника», тем больше мощность боевой части. Кроме того, в результате продуктивной встречи лидеры государств договорились о гарантиях взаимной безопасности и подписали договор о создании общего рынка электричества.

Не секрет, что в Литве и Польше к границе с Белоруссией стягиваются силы НАТО, об этом предупреждал и белорусский лидер. Подлётное время «Орешника» из Белоруссии до Киева, Варшавы и других европейских столиц составит считаные минуты, даже меньше, чем из европейской части России. Наличие подобного «ядерного аргумента» станет ещё одним аргументом для того, чтобы Запад прекратил снабжение Украины оружием. На текущую администрацию США во главе с забывающим слова Байденом это, возможно, и не повлияет, однако его сменщику предстоит учесть новые реалии.

Авторы Кирилл Золотарев