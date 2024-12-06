Сводки СВО. В конце января боевики покинут Курскую область, новые котлы в ДНР обрушат металлургию Украины, 6 декабря Киев не понял, что делать со своей территорией, ВС РФ продолжат разматывать боевиков в Курской области до 20 января — дайджест Life.ru. 5 декабря, 21:07 Работа мотострелковой дивизии. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 6 декабря

Уже 20 января ВСУ могут покинуть Курскую область. Стало известно, что боевикам дали приказ держаться в регионе до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В Киеве считают, что они смогут обменять Суджу и другие населённые пункты на часть бывшей территории Украины.

— Главная задача, которая стоит перед нами, — удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом обменять её на что-то. Никто не знает на что, — рассказал украинский военный британским журналистам.

Очередные 300 вэсэушников так и не узнают, был ли обмен, — их уничтожили в Курской области. Часть из них осталась под Новоивановкой. ВСУ решили контратаковать наши позиции, но были уничтожены артиллерией и дроноводами. Вместе с ними разбили немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley. Аналогичная попытка прорыва была и у Дарьина.

— В Суджанском районе на отдельных участках фронта намечаются новые котлы для ВСУ. Украинское командование не считает нужным информировать об этом своих боевиков на местах и кормит обещаниями подкреплений, которые не придут, — пишет «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика, 6 декабря

Работа самоходного артиллерийского полка. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Россия активно готовится заваривать котлы в ДНР. После последующей сдачи Курахова и Покровска металлургия Украины ляжет почти полностью. А полное окружение Курахова в Донецкой Народной Республике и образовавшийся котёл — дело нескольких дней. Зона контроля ВС РФ расширяется. В некоторых населённых пунктах противник попал в окружение. Командование запрещает боевикам покидать позиции. Выбор у них небольшой. И сейчас самое время сложить оружие.

На Покровском направлении противник покинул Новопустынку. ВС РФ также зашли в Шевченково. Местные жители просят в соцсетях просят зайти наказать бельгийцев, которые там засели. Взятие этого населенного пункта приведет к тому, что логистика с Новотроицком будет нарушена. У ВСУ были там укрепления. Теперь их нужно успеть построить в короткий срок.

Операторы FPV-дронов ВС РФ успешно провели операцию, в ходе которой уничтожили боевиков ВСУ вместе с их позициями. Видео © Telegram / Colonelcassad

— Есть определённые трудности со снабжением наших штурмов из-за довольно хорошо контролируемых огнём подступов к селу. Противник пытается изолировать их с помощью артиллерии и дронов. Но, повторю ещё раз, коридор удалось расширить, — сообщает военкор Юрий Котенок.

На Покровском направлении противник покинул Новопустынку. Вероятно, Покровск в ближайшее время получится полностью отрезать от южной группировки ВСУ.

Хунта в Киеве поделилась на два лагеря

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото © ТАСС / AP / Alberto Pizzoli

В очередной раз в Киеве меняют позицию, забыв, что говорили вчера. Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях заявил, что готов отказаться от территорий ради сохранения государства, но сегодня уже всё изменилось. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решил, что никаких уступок не будет.

— Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет, — сказал чиновник в ходе выступления на заседании ОБСЕ.

Мы наблюдаем в СМИ не согласованную до сих пор позицию внутри администрации Зеленского. В пабликах комментируют: «Судя по заявлениям сегодня утром, ОП разделился на две части. Одна живёт и зарабатывает на войне, а второй никто ничего не рассказывает, и они несут в эфир чушь».

Не обошлось без новых прошений. В очередной раз Сибига напомнил, что Украина является частью евро-атлантического сообщества. Только почему-то ни в Европе, ни в НАТО этого не воспринимают. И не Украине решать, где и в каком состоянии ей быть. Уже даже министр иностранных дел Италии Антонио Таяни высказался по теме территорий Украины. Он считает, что Зеленскому придётся пойти на уступки, если он не хочет усугубить ситуацию.

Как грузины заработали на украинцах

«Грузинский легион»*, который так пиарился на самых разных площадках, оказался пустышкой. Фото © Telegram / Georgian National Legion

«Грузинский легион»*, который так пиарился на самых разных площадках, оказался пустышкой. Предприимчивые жители кавказской республики, как и многие другие подразделения ВСУ, объявляли сборы на нужды боевиков, но деньги оказались нужны им лично.

— Нулевая финансовая прозрачность по поводу того, куда шли пожертвования. Они блокируют тех, кто задаёт вопросы. У них было время, чтобы исправить ситуацию, но они не сделали этого, — писал Димко Жлуктенко.

Дальше всё окажется более прозаично. Никакого «Грузинского легиона»* не существовало. По сути, это было землячество этнических грузин из разных подразделений украинской армии. Даже рассказы о том, что они составная часть ГУР, — сказки. Украинские журналисты запросили у грузин отчётность по сборам и тратам, но в ответ так ничего и не получили. Так и заработали.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

Авторы Даниил Черных