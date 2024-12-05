ВСУ за сутки лишились под Курском 300 военных и трёх танков

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в ходе боёв в Курской области более своих 300 военных, три танка и три БМП. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять миномётов», — говорится в сводке МО РФ.

Всего же за время боевых действий в Курском приграничье противник потерял более 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS, 13 пусковых установок ЗРК и другую технику.