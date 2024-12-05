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5 декабря, 12:48

ВСУ за сутки лишились под Курском 300 военных и трёх танков

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в ходе боёв в Курской области более своих 300 военных, три танка и три БМП. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять миномётов», — говорится в сводке МО РФ.

Всего же за время боевых действий в Курском приграничье противник потерял более 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS, 13 пусковых установок ЗРК и другую технику.

Российский Ка-52М нанёс точный удар по ВСУ в приграничье Курской области
Российский Ка-52М нанёс точный удар по ВСУ в приграничье Курской области

А ранее украинский пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку: на огонь нарваться можно как с российской, так и с украинской стороны.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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