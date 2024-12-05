Вертолёт Ка-52М российской армии с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в заявлении военного ведомства.

Российский Ка-52М нанёс точный удар по ВСУ в приграничье Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Уточняется, что атака была проведена по точным координатам, переданным авиационным наводчиком. В результате точного ракетного удара объект и личный состав противника были полностью уничтожены. После выполнения боевой задачи экипаж вертолёта успешно произвёл маневрирование на минимальной высоте для предотвращения попадания ракет переносных зенитных комплексов (ПЗРК) противника. Кроме того, для обеспечения безопасности был выполнен отстрел тепловых ловушек.