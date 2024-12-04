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4 декабря, 09:31

Инфраструктура украинских военных аэродромов поражена в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и склады боеприпасов

Инфраструктура украинских военных аэродромов поражена в зоне специальной военной операции (СВО) ударами российских войск в течение последних суток. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ 4 декабря.

Как пояснили в оборонном ведомстве, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками. Помимо аэродромов, были поражены склады боеприпасов.

«Кроме того, была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах», — добавили в Минобороны.

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Ранее сообщалось, что Армии России хватило суток, чтобы выбить ВСУшников из Старых Терн. Сейчас идёт финальный этап зачистки населённого пункта.

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Shutterstock / FOTODOM / Kosorukov Dmitry

Никита Никонов
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