Инфраструктура украинских военных аэродромов поражена в зоне СВО

Инфраструктура украинских военных аэродромов поражена в зоне специальной военной операции (СВО) ударами российских войск в течение последних суток. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ 4 декабря.

Как пояснили в оборонном ведомстве, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками. Помимо аэродромов, были поражены склады боеприпасов.

«Кроме того, была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах», — добавили в Минобороны.