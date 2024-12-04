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4 декабря, 07:44

Армии России хватило суток, чтобы выбить ВСУшников из Старых Терн

Рогов: Российские войска за сутки освободили посёлок Старые Терны в ДНР

Армия России за сутки выбила войска киевского режима из посёлка Старые Терны, что на берегу Кураховского водохранилища. Сейчас идёт финальный этап зачистки населённого пункта, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Нашим войскам понадобились сутки, чтобы выбить противника из хорошо укрепленного посёлка Старые Терны, где украинские боевики оборудовали множество подземных лазов и ходов», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

ВС РФ продолжают движение в сторону Курахово, освобождение которого откроет путь к западной границе ДНР. Этот город имеет важное оперативное значение.

Осталось 5 населённых пунктов: ВС России приблизились к полному освобождению ЛНР
Осталось 5 населённых пунктов: ВС России приблизились к полному освобождению ЛНР

Ранее сообщалось, что восточная группировка российских войск в ходе спецоперации за последние сутки освободила село Новодаровка в Запорожской области. Тем временем солдаты группировки «Юг» освободили населённый пункт Романовка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Николай Рюмин
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