Армия России за сутки выбила войска киевского режима из посёлка Старые Терны, что на берегу Кураховского водохранилища. Сейчас идёт финальный этап зачистки населённого пункта, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Нашим войскам понадобились сутки, чтобы выбить противника из хорошо укрепленного посёлка Старые Терны, где украинские боевики оборудовали множество подземных лазов и ходов», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

ВС РФ продолжают движение в сторону Курахово, освобождение которого откроет путь к западной границе ДНР. Этот город имеет важное оперативное значение.