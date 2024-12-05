«Зеленскому придётся»: Киев призвали пойти на компромисс с Москвой

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в эфире итальянского телеканала Rai 1 посоветовал представителям киевского режима не отказываться от переговоров. В случае усиления российских атак, по его мнению, Киеву придётся пойти на уступки.

«Посмотрим, что произойдёт и каково будет состояние дел, когда начнётся диалог. Конечно, если русские всё-таки продвинутся вперед, Зеленскому придётся пойти на уступки, если он не хочет, чтобы ситуация ухудшилась», — цитирует политика газета Coriere Della Sera.

В ходе беседы дипломат также затронул взгляды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые, как отметил Таяни, разделяет и итальянский лидер Джорджия Мелони.

«Орбан, я думаю, также заинтересован в достижении мира на Украине. С капитуляцией Киева? Хотелось бы верить, что это не так. Однако очевидно, что в его подходе нет желания продолжать отправлять оружие или финансировать военные действия. Мы придерживаемся другой точки зрения», — уточнил вице-премьер.