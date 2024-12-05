Bloomberg: НАТО рассматривает сценарии для прекращения украинского конфликта
НАТО начало рассматривать различные сценарии завершения конфликта на Украине путём переговоров, сообщает агентство Bloomberg.
Как уточняется, союзники Украины изменили акцент с «поиска путей победы» на поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского для усиления позиций против российских наступлений и подготовки к возможным переговорам о прекращении огня.
«Предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом побудило союзников по НАТО сосредоточиться на укреплении политической поддержки в условиях продолжительной войны», — отмечает издание.
Кроме того, правительства стран НАТО начали обсуждать различные сценарии завершения конфликта. Одним из предложений является создание демилитаризованной зоны, которая, по мнению источников Bloomberg, может быть охраняема и патрулироваться европейскими войсками.
При этом обсуждения проводятся на фоне растущего осознания нестабильности ситуации на Украине, и, как отмечает другой источник, переговоры о возможном урегулировании должны начаться «в ближайшее время». Несмотря на это, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сосредоточен на увеличении поставок оружия для Киева, откладывая обсуждения прекращения огня.
Ранее были раскрыты подробности плана Трампа по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает Reuters, меры республиканца включают в себя отказ Украины от некоторых территорий и членства в НАТО.
Shutterstock / FOTODOM / https://life.ru/p/1708891