Bloomberg: НАТО рассматривает сценарии для прекращения украинского конфликта

НАТО начало рассматривать различные сценарии завершения конфликта на Украине путём переговоров, сообщает агентство Bloomberg.

Как уточняется, союзники Украины изменили акцент с «поиска путей победы» на поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского для усиления позиций против российских наступлений и подготовки к возможным переговорам о прекращении огня.

«Предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом побудило союзников по НАТО сосредоточиться на укреплении политической поддержки в условиях продолжительной войны», — отмечает издание.

Кроме того, правительства стран НАТО начали обсуждать различные сценарии завершения конфликта. Одним из предложений является создание демилитаризованной зоны, которая, по мнению источников Bloomberg, может быть охраняема и патрулироваться европейскими войсками.

При этом обсуждения проводятся на фоне растущего осознания нестабильности ситуации на Украине, и, как отмечает другой источник, переговоры о возможном урегулировании должны начаться «в ближайшее время». Несмотря на это, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сосредоточен на увеличении поставок оружия для Киева, откладывая обсуждения прекращения огня.