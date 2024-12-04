Сын Трампа указал на заслуги Карлсона в урегулировании конфликта на Украине
Трамп-младший: Карлсон сделал для мира на Украине больше, чем Байден
Такер Карлсон и Дональд Трамп-младший. Обложка © Kremlin.ru / Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Дональд Трамп-младший заявил в соцсети X, что журналист Такер Карлсон сделал для урегулирования украинского конфликта больше, чем вся администрация президента США Джо Байдена.
«Такер сделал больше для установления мира и прекращения бессмысленной гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, чем все члены нынешней администрации вместе взятые. Вашингтон хочет продолжать эскалацию своего провала, чтобы превратить свою катастрофу в бардак Трампа», — заявил предприниматель.
Ранее Карлсон вернулся в Москву, чтобы взять интервью у Лаврова. Журналист подчеркнул, что видеоматериал выйдет «очень скоро».