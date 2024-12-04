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3 декабря, 23:53

Журналист Такер Карлсон анонсировал «захватывающее» интервью с Лавровым

Журналист Карлсон заявил, что приехал в Москву для интервью с Лавровым

Такер Карлсон в России. Обложка © X / TuckerCarlson

Такер Карлсон в России. Обложка © X / TuckerCarlson

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Мы только что закончили запись этого интервью. Оно получилось абсолютно захватывающим. Оно выйдет очень скоро», — пообещал журналист.

Такер Карлсон взял интервью у Хасбика
Такер Карлсон взял интервью у Хасбика

Напомним, Такер Карлсон известен своими консервативными взглядами. Он открыто критикует Джо Байдена и Владимира Зеленского, за что лишился места на телеканале Fox News. Позже он открыл авторское шоу в соцсетях. Россию он посещает не впервые. В феврале он прибыл в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина, которое набрало бешеную популярность в Сети. В числе громких интервью этого года также беседа с основателем Telegram Павлом Дуровым и разговор с философом Александром Дугиным.

Оксана Попова
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