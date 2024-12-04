Журналист Такер Карлсон анонсировал «захватывающее» интервью с Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Мы только что закончили запись этого интервью. Оно получилось абсолютно захватывающим. Оно выйдет очень скоро», — пообещал журналист.