Такер Карлсон взял интервью у Хасбика

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского блогера и и амбассадора UFC Хасбика (Хасбулла Магомедов). Анонс появился на YouTube-канале экс-хедлайнера Fox News.

Судя по анонсу, в беседе были затронуты темы взаимоотношений 22-летнего блогера и боксёра Майка Тайсона, который при первой встрече принял Хасбика за ребёнка. Также Карлсон поинтересовался у маленького россиянина его отношением к американцам и США в целом.