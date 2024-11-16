Такер Карлсон взял интервью у Хасбика
Такер Карлсон опубликовал отрывок из интервью с блогером Хасбиком
Такер Карлсон и блогер Хасбик. Обложка © kremlin / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского блогера и и амбассадора UFC Хасбика (Хасбулла Магомедов). Анонс появился на YouTube-канале экс-хедлайнера Fox News.
Судя по анонсу, в беседе были затронуты темы взаимоотношений 22-летнего блогера и боксёра Майка Тайсона, который при первой встрече принял Хасбика за ребёнка. Также Карлсон поинтересовался у маленького россиянина его отношением к американцам и США в целом.
Напомним, Такер Карлсон известен своими консервативными взглядами. Он открыто критикует Джо Байдена и Владимира Зеленского, за что лишился места на телеканале Fox News. Позже он открыл авторское шоу в соцсетях. В феврале американец посетил Россию и взял интервью у президента России Владимира Путина, которое набрало бешеную популярность в Сети. В числе громких интервью этого года также беседа с основателем Telegram Павлом Дуровым и разговор с философом Александром Дугиным.