Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал поставку Киеву противопехотных мин, запрещённых международными конвенциями. В интервью YouTube-каналу Redacted он заявил, что нет оправданий для использования такого оружия, подчеркнув кровавую сущность Украины.

Журналист утверждает, что Украина осознанно идёт на такие шаги, потому что, по его мнению, насилие является частью их стратегии. Карлсон также подверг критике Владимира Зеленского и назвал его диктатором.

«Он диктатор, он буквально отсидел свой срок и продолжает оставаться у власти. В этой стране запретили христианскую конфессию. Какие ещё особенности диктатуры нужно перечислить, чтобы назвать это тоталитаризмом?» — отметил Карлсон.