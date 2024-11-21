ООН выступила против применения противопехотных мин Украиной
Спикер УВКПЧ ООН Троссел: Противопехотные мины ВСУ нарушают Оттавскую конвенцию
Государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, включая Украину, которая ратифицировала этот документ в 2005 году, запрещается использовать такие мины в любых обстоятельствах. Об этом в ответ на запрос РИА «Новости» сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
«Обязанности государств по конвенции 1997 года, касающейся запрета на применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также их уничтожение, абсолютно ясны. В частности: «Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах... не применять противопехотные мин», — отметила она.
Троссел добавила, что согласно запретам, установленным Оттавской конвенцией, УВКПЧ считает, что противопехотные мины не должны использоваться ни одной из сторон из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Соединенные Штаты начали поставки противопехотных мин в Украину, объяснив этот шаг изменением тактики российских войск, которые все чаще используют пехоту для атак. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, в то время как Россия и США не являются ее участниками.
Валерий Шарифулин/ТАСС