ООН выступила против применения противопехотных мин Украиной

Государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, включая Украину, которая ратифицировала этот документ в 2005 году, запрещается использовать такие мины в любых обстоятельствах. Об этом в ответ на запрос РИА «Новости» сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

«Обязанности государств по конвенции 1997 года, касающейся запрета на применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также их уничтожение, абсолютно ясны. В частности: «Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах... не применять противопехотные мин», — отметила она.

Троссел добавила, что согласно запретам, установленным Оттавской конвенцией, УВКПЧ считает, что противопехотные мины не должны использоваться ни одной из сторон из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.