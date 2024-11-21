Западные правозащитники ополчились на Байдена из-за решения передать Киеву противопехотные мины
HRW раскритиковала решение Байдена передать Украине противопехотные мины
Противопехотные мины, которые Вашингтон собирается передать Киеву, заставят мирное население страдать ещё больше. Об этом заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), базирующаяся в Нью-Йорке.
«Решение администрации [президента США Джо] Байдена о передаче Украине запрещённых на международном уровне противопехотных мин ставит под угрозу жизни мирных жителей», — указано в сообщении.
По словам представителя организации Мэри Уэрхэм, Вашингтон должен отменить это решение, так как оно лишь «увеличивает страдания мирного населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе».
При этом в Пентагоне ранее подтвердили, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на территории Незалежной. В ведомстве пояснили, что речь идёт о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя две недели после установки.
Противопехотные мины признаны негуманным средством ведения войны, они запрещены Оттавской конвенцией 1996 года. Однако до сих пор большинство стран не ратифицировало договор и продолжает их использование.
Напомним, ранее Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден дал разрешение на поставку противопехотных мин Украине. Это решение якобы было принято в ответ на потенциальную угрозу прорыва российских войск на фронте. В Кремле указали на казус из-за действий Байдена.
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