Западные правозащитники ополчились на Байдена из-за решения передать Киеву противопехотные мины

Противопехотные мины, которые Вашингтон собирается передать Киеву, заставят мирное население страдать ещё больше. Об этом заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), базирующаяся в Нью-Йорке.

«Решение администрации [президента США Джо] Байдена о передаче Украине запрещённых на международном уровне противопехотных мин ставит под угрозу жизни мирных жителей», — указано в сообщении.

По словам представителя организации Мэри Уэрхэм, Вашингтон должен отменить это решение, так как оно лишь «увеличивает страдания мирного населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе».

При этом в Пентагоне ранее подтвердили, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на территории Незалежной. В ведомстве пояснили, что речь идёт о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя две недели после установки.