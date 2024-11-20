Песков указал на казус из-за разрешения США поставлять противопехотные мины Киеву

Уходящая администрация США делает всё возможное для продолжения конфликта на Украине. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Джо Байден разрешил поставку противопехотных мин ВСУ.

«Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но если исходить в целом из тенденций, которые демонстрирует уходящая администрация в США, они полностью привержены продолжению войны на Украине и делают для этого всё, что возможно за оставшееся время», — подчеркнул он.

Также представитель Кремля обратил внимание, что конвенцию, запрещающую использовать противопехотные мины, не подписывали ни Россия, ни США, однако подписала Украина.

Напомним, ранее Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден дал разрешение на поставку противопехотных мин Украине. Это решение якобы было принято в ответ на потенциальную угрозу прорыва российских войск на фронте.