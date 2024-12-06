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6 декабря, 03:54

Порошенко* раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»

Порошенко*: Мы не должны бросать людей в «мясной шторм»

Пётр Порошенко*. Обложка © X / poroshenko

Пётр Порошенко*. Обложка © X / poroshenko

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* подверг резкой критике действия высшего командования ВСУ. В своём выступлении на форуме Atlantic Council он выразил обеспокоенность по поводу тактики, используемой в военных операциях. По его мнению, украинское руководство отправляет солдат на смерть, что не может быть оправдано.

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для «операции мясной шторм»…», — заявил Порошенко*. Он отметил, что подобные действия армии несут колоссальные риски и могут иметь разрушительные последствия в долгосрочной перспективе.

Бывший президент также подчеркнул важность переосмысления стратегии и отказа от зрелищных военных операций в пользу принятия решений, ориентированных на сохранение человеческих жизней.

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Ранее Порошенко* заявил о возможности завершить конфликт «одной подписью». По его словам, нужно принять Незалежную в НАТО.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Тимур Хингеев
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