Бывший президент Украины Пётр Порошенко* подверг резкой критике действия высшего командования ВСУ. В своём выступлении на форуме Atlantic Council он выразил обеспокоенность по поводу тактики, используемой в военных операциях. По его мнению, украинское руководство отправляет солдат на смерть, что не может быть оправдано.

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для «операции мясной шторм»…», — заявил Порошенко*. Он отметил, что подобные действия армии несут колоссальные риски и могут иметь разрушительные последствия в долгосрочной перспективе.

Бывший президент также подчеркнул важность переосмысления стратегии и отказа от зрелищных военных операций в пользу принятия решений, ориентированных на сохранение человеческих жизней.

Ранее Порошенко* заявил о возможности завершить конфликт «одной подписью». По его словам, нужно принять Незалежную в НАТО.