Порошенко заявил о возможности завершить конфликт «одной подписью»
Порошенко: Конфликт на Украине закончится, если Киев принять в НАТО
Если принять Украину в НАТО, то военный конфликт сразу завершится. Об этом заявил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко.
«Мы можем выиграть с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО», — бывший лидер Незалежной, передаёт пресс-служба партии «Европейская солидарность».
Ранее и.о. заместителя генерального секретаря НАТО Борис Руге заявил, что страны альянса ещё не достигли единой позиции относительно приглашения Украины. По его словам, все 32 государства не смогли единогласно решить, следует ли принять Незалежную в союз.
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