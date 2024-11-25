Если принять Украину в НАТО, то военный конфликт сразу завершится. Об этом заявил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко.

«Мы можем выиграть с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО», — бывший лидер Незалежной, передаёт пресс-служба партии «Европейская солидарность».