Офис Зеленского начал готовиться к завершению конфликта, пишут украинские СМИ

В офисе Владимира Зеленского готовятся к потенциальному завершению конфликта с Россией, также в настоящее время рассматривается возможность проведения выборов нового главы государства. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

На данный момент прорабатываются два возможных сценария: завершение конфликта после инаугурации президента США Дональда Трампа или же дальнейшее затягивание в том случае, если мирные переговоры не возымеют результата. Согласно первому сценарию, на Украине могут быть объявлены выборы, что стимулирует окружение Зеленского к активным действиям по поддержанию высокого уровня его популярности. Собеседники издания отмечают, что отказ на предложение США снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет связан именно с этим.