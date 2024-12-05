Офис Зеленского начал готовиться к завершению конфликта, пишут украинские СМИ
«Страна.ua»: Киев не расширяет мобилизацию в ожидании окончания СВО и выборов
В офисе Владимира Зеленского готовятся к потенциальному завершению конфликта с Россией, также в настоящее время рассматривается возможность проведения выборов нового главы государства. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.
На данный момент прорабатываются два возможных сценария: завершение конфликта после инаугурации президента США Дональда Трампа или же дальнейшее затягивание в том случае, если мирные переговоры не возымеют результата. Согласно первому сценарию, на Украине могут быть объявлены выборы, что стимулирует окружение Зеленского к активным действиям по поддержанию высокого уровня его популярности. Собеседники издания отмечают, что отказ на предложение США снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет связан именно с этим.
Если конфликт на Украине действительно удастся завершить в скором времени и будут объявлены выборы президента, то, скорее всего, не возникнет острой необходимости в расширении мобилизации. В таком случае киевские власти смогут использовать аргумент о «спасении генофонда нации».
Ранее Life.ru сообщал, что Ермак встретился с ближайшими советниками Трампа в Вашингтоне. Это произошло на фоне сообщений о том, что республиканец имеет на руках три варианта плана урегулирования по Украине. Один из них подразумевает создание автономных зон. Тем временем газета WSJ пишет, что Киев планирует сообщить о своей готовности к миру.
Telegram / Zelensky / Official