«Я не пессимистичен»: Глава офиса Зеленского высказался о перспективах переговоров с РФ

В перспективе переговоров Украины и России по урегулированию конфликта нет ничего пессимистичного. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — отметил он в интервью британской газете The Telegraph.