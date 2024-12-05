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5 декабря, 11:32

«Я не пессимистичен»: Глава офиса Зеленского высказался о перспективах переговоров с РФ

Ермак заявил, что не видит ничего пессимистичного в переговорах с РФ

В перспективе переговоров Украины и России по урегулированию конфликта нет ничего пессимистичного. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — отметил он в интервью британской газете The Telegraph.

Ермак и Умеров отправляются в США решать судьбу Украины
Ермак и Умеров отправляются в США решать судьбу Украины

Ранее Life.ru сообщал, что Ермак встретился с ближайшими советниками Трампа в Вашингтоне. Это произошло на фоне сообщений о том, что республиканец имеет на руках три варианта плана урегулирования по Украине. Один из них подразумевает создание автономных зон. Тем временем газета WSJ пишет, что Киев планирует сообщить о своей готовности к миру.

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Telegram / Андрей Ермак

Мария Любицкая
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