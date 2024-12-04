Ермак и Умеров отправляются в США решать судьбу Украины

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отправится в США для переговоров с республиканскими политиками, сообщает издание «Украина.ру». Визит пройдёт с участием министра обороны Рустема Умерова и вице-премьера Юлии Свириденко.

Ожидается, что в ходе поездки Ермак встретится с Китом Келлогом, которого Дональд Трамп выдвинул на пост спецпредставителя по Украине. Главной темой переговоров станет возможная политика избранного президента Штатов в отношении Незалежной.