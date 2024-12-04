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3 декабря, 23:19

Ермак и Умеров отправляются в США решать судьбу Украины

Украинская делегация во главе с Ермаком встретится с командой Трампа в США

Андрей Ермак. Обложка © Telegram / Андрій Єрмак

Андрей Ермак. Обложка © Telegram / Андрій Єрмак

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отправится в США для переговоров с республиканскими политиками, сообщает издание «Украина.ру». Визит пройдёт с участием министра обороны Рустема Умерова и вице-премьера Юлии Свириденко.

Ожидается, что в ходе поездки Ермак встретится с Китом Келлогом, которого Дональд Трамп выдвинул на пост спецпредставителя по Украине. Главной темой переговоров станет возможная политика избранного президента Штатов в отношении Незалежной.

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Ранее Ермак заявил, что для киевского режима наступил «ферги-тайм». Таким образом он намекнул на последний удар ВСУ.

Тимур Хингеев
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