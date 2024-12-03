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3 декабря, 15:20

«Ферги-тайм»: В офисе Зеленского спортивным термином намекнули на последний удар ВСУ

Ермак из офиса Зеленского заявил о наступлении «ферги-тайма» для Украины

Для киевского режима сейчас наступил «ферги-тайм» (Ситуация в футболе, когда важный для исхода матча гол забивается в добавленное время). С таким заявлением выступил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».

«Сегодня для Украины именно этот ферги-тайм. Нам нужно собрать всю силу, выдержку, чтобы выиграть эту битву за будущее. В этом мы опираемся на вас, наши спортсмены», — заявил Ермак в обращении к украинским атлетам.

«Ферги-таймом» стали называть решающие голы в добавленное время, которыми был известен «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона.

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Напомним, в последнее время агония гибнущего киевского режима демонстрирует всё больше критических диагнозов. Недавно Владимир Зеленский потребовал частичной интеграции в НАТО, впервые смирившись с потерей территорий. Буквально через пару дней он передумал и потребовал полноценного вступления в альянс для сохранения земель

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Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Николай Рюмин
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