Для киевского режима сейчас наступил «ферги-тайм» (Ситуация в футболе, когда важный для исхода матча гол забивается в добавленное время). С таким заявлением выступил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».

«Сегодня для Украины именно этот ферги-тайм. Нам нужно собрать всю силу, выдержку, чтобы выиграть эту битву за будущее. В этом мы опираемся на вас, наши спортсмены», — заявил Ермак в обращении к украинским атлетам.

«Ферги-таймом» стали называть решающие голы в добавленное время, которыми был известен «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона.