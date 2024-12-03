На Западе уничтожили очередные мечты Зеленского о вступлении в НАТО

Североатлантический альянс не отреагирует на очередную мольбу Киева о вступлении в НАТО на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на источники. По их данным, среди 32 участников объединения не видно подходящего консенсуса, что лишает киевский режим надежды на «политический подъём».

«Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдёт завтра, я был бы очень удивлён», — отметил высокопоставленный дипломат НАТО.