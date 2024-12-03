На Западе уничтожили очередные мечты Зеленского о вступлении в НАТО
Reuters: На консенсус по приглашению Украины в НАТО потребуются месяцы
Североатлантический альянс не отреагирует на очередную мольбу Киева о вступлении в НАТО на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на источники. По их данным, среди 32 участников объединения не видно подходящего консенсуса, что лишает киевский режим надежды на «политический подъём».
«Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдёт завтра, я был бы очень удивлён», — отметил высокопоставленный дипломат НАТО.
По словам американского чиновника, на заседании будут обсуждать вопросы усиления поддержки Украины, чтобы подарить им более выгодную позицию к вероятным переговорам в следующем году. Источник уверен, что достичь этого можно через резкое увеличение финансовых вливаний, поставок боеприпасов и тотальную мобилизацию.
Напомним, 29 ноября Владимир Зеленский впервые согласился на перемирие без возвращения утраченных территорий. Однако взамен на это он выпрашивает членство Украины в НАТО. Позже стало известно, что Киев выставил союзникам ультиматум по поводу членства в Североатлантическом альянсе. Согласно новым требованиям, режим не устроит ничего, кроме полноценного вступления в альянс.
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