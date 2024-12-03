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3 декабря, 17:16

ВСУ впервые применили армейскую мину против жителей ДНР, погибла женщина

СЦКК: ВСУ впервые применили армейскую мину против мирных жителей ДНР

В Горловке в ДНР одна женщина погибла, ещё одна получила ранения в результате взрыва армейской противопехотной мины (ПОМ). ВСУ впервые применили этот снаряд против мирного населения, сообщил замруководителя представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Финогеев.

«Враг в очередной раз предпринял попытку атаки на Горловку, осуществил сброс с БПЛА противопехотных мин. В результате чего одна женщина погибла, одна женщина получила осколочные ранения нижних конечностей», — приводит РИА «Новости» его слова.

Мина, по словам Финогеева, взорвалась рядом с одним из частных домов в микрорайоне «Комсомолец».

Ранее сообщалось о гибели ребёнка в результате атаки ВСУ беспилотниками в Брянской области. Губернатор региона также заявил о полностью уничтоженном жилом доме.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Полина Никифорова
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