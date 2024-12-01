Ребёнок погиб при атаке ВСУ беспилотниками по Брянской области
Ребёнок погиб в результате атаки ВСУ беспилотниками в Стародубском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб реб\нок. Приношу семье глубокие соболезнования», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Губернатор также заявил о полностью уничтожном жилом доме. В многоквартирном здании повреждено остекление, балконы, фасад. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, Украина начала массированную атаку беспилотниками по Брянской области после полуночи. Было сбито десять дронов. Позднее Богомаз сообщил об ещё восьми сбитых БПЛА.
Telegram / МЧС Брянской области