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1 декабря, 01:28

Ребёнок погиб при атаке ВСУ беспилотниками по Брянской области

Ребёнок погиб в результате атаки ВСУ беспилотниками в Стародубском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб реб\нок. Приношу семье глубокие соболезнования», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Губернатор также заявил о полностью уничтожном жилом доме. В многоквартирном здании повреждено остекление, балконы, фасад. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

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Пожар начался после падения обломков сбитого в Калужской области беспилотника

Напомним, Украина начала массированную атаку беспилотниками по Брянской области после полуночи. Было сбито десять дронов. Позднее Богомаз сообщил об ещё восьми сбитых БПЛА.

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Telegram / МЧС Брянской области

Артур Лапсаков
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