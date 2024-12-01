Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлёте к Брянску
Украинские дроноводы предприняли неудачную попытку нанести удары по целям на территории Брянской области силами десяти беспилотников. К счастью, расчёты ПВО ВС РФ оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили вражеские дроны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в Telegram глава региона Александр Богомаз, поблагодарив зенитчиков за работу.
Под обстрелом поздним вечером 30 ноября оказалось и Шебекино. Жертв среди гражданских нет, ранения получил мужчина — с минно-взрывной травмой его доставили в больницу. Также на одном из предприятий города возник пожар.
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