Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлёте к Брянску

Украинские дроноводы предприняли неудачную попытку нанести удары по целям на территории Брянской области силами десяти беспилотников. К счастью, расчёты ПВО ВС РФ оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили вражеские дроны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в Telegram глава региона Александр Богомаз, поблагодарив зенитчиков за работу.