«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 22:15

Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлёте к Брянску

Украинские дроноводы предприняли неудачную попытку нанести удары по целям на территории Брянской области силами десяти беспилотников. К счастью, расчёты ПВО ВС РФ оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили вражеские дроны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в Telegram глава региона Александр Богомаз, поблагодарив зенитчиков за работу.

Мэр Сочи сообщил подробности ночных взрывов в Лазаревском
Мэр Сочи сообщил подробности ночных взрывов в Лазаревском

Под обстрелом поздним вечером 30 ноября оказалось и Шебекино. Жертв среди гражданских нет, ранения получил мужчина — с минно-взрывной травмой его доставили в больницу. Также на одном из предприятий города возник пожар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar