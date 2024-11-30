Мэр Сочи сообщил подробности ночных взрывов в Лазаревском

Минувшей ночью в окрестностях Сочи силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников. Никто из жителей не пострадал, сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

«Минувшей ночью ПВО перехватили несколько БПЛА над акваторией Чёрного моря. Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно», — поделился подробностями ночного происшествия градоначальник.