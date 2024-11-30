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30 ноября, 05:49

Мэр Сочи сообщил подробности ночных взрывов в Лазаревском

Мэр Сочи Прошунин заявил об успешно отражённой атаке украинских беспилотников

Минувшей ночью в окрестностях Сочи силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников. Никто из жителей не пострадал, сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

«Минувшей ночью ПВО перехватили несколько БПЛА над акваторией Чёрного моря. Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно», — поделился подробностями ночного происшествия градоначальник.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Лазаревском районе Сочи раздалось сразу несколько взрывов. По словам местных жителей, сперва они услышали громкий гул, за которым последовал взрыв. Также сообщалось о ярких вспышках в небе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Владимир Озеров
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