Мэр Сочи сообщил подробности ночных взрывов в Лазаревском
Мэр Сочи Прошунин заявил об успешно отражённой атаке украинских беспилотников
Минувшей ночью в окрестностях Сочи силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников. Никто из жителей не пострадал, сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.
«Минувшей ночью ПВО перехватили несколько БПЛА над акваторией Чёрного моря. Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно», — поделился подробностями ночного происшествия градоначальник.
Ранее Life.ru сообщал, что в Лазаревском районе Сочи раздалось сразу несколько взрывов. По словам местных жителей, сперва они услышали громкий гул, за которым последовал взрыв. Также сообщалось о ярких вспышках в небе.
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