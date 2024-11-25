В Сочи пытавшийся сбыть наркотики мужчина украл том с материалами своего дела

В Сочи осуждённый за попытку сбыта наркотиков в крупном размере мужчина выкрал один из томов с материалами собственного уголовного дела, надеясь таким образом избежать наказания. Однако это ему не сильно помогло. О ситуации сообщили в пресс-службе объединённых судов Красноярского края.

«Мужчина, пытаясь помешать правосудию, украл том уголовного дела. Наказания избежать не удалось. Генрих Машков приехал в Сочи из Костромы. В городе-курорте мужчина попытался сбыть наркотики в крупном размере, за что был задержан и предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», — сказано в публикации.

Когда Машкова доставили в зал суда для ознакомления с материалами дела, ему пришла на ум «блестящая» мысль. Мужчина решил, что если он украдёт часть документов, то данные следствия будут не полными и обвинение развалится. Тогда подсудимый повернулся к камере спиной, взял один из томов с материалами и спрятал себе под куртку. Пропажу заметили после того, как Машкова увёл конвой, а тома пересчитали. Что хитрец сделал с документами, выяснить, к сожалению, не смогли, но сами материалы просто восстановили.

В результате Машкову дали 13 лет лишения свободы в ИК строго режима за попытку сбыта наркотиков. А его выходка стала причиной для ещё одного уголовного дела в рамках ч. 1 ст. 294 УК РФ «Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия», по которому подсудимого также признали виновным и приговорили к выплате штрафа в размере 150 000 рублей.