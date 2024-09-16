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16 сентября, 08:16

В Москве возбудили дело против конвоиров, дававших телефоны подсудимым

На конвоиров Главного управления МВД РФ по Москве завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сотрудники ведомства передавали телефоны подсудимым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По информации агентства, с 18 декабря 2023 года до 13 марта 2024 года подозреваемые предоставляли в помещении Апелляционного корпуса Московского городского суда возможность подсудимым без каких-либо препятствий взаимодействовать с другими заключёнными и передавали им телефоны для оказания давления на свидетелей и потерпевших. Обвиняемым может грозить от трёх до десяти лет тюрьмы.

Согласно документам, 18 фигурантов использовали 24 абонентских номера. Также удалось установить IMEI-номера двух мобильных устройств. Суд разрешил изучить информацию о звонках, это должно помочь в расследовании уголовного дела.

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А ранее Life.ru писал, что в Москве полицейского подозревают в покушении на сбыт запрещённых веществ в крупном размере. При обыске в его авто нашли более 20 расфасованных свёртков с наркотиками. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

Дарья Нарыкова
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