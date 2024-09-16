В Москве возбудили дело против конвоиров, дававших телефоны подсудимым

На конвоиров Главного управления МВД РФ по Москве завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сотрудники ведомства передавали телефоны подсудимым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По информации агентства, с 18 декабря 2023 года до 13 марта 2024 года подозреваемые предоставляли в помещении Апелляционного корпуса Московского городского суда возможность подсудимым без каких-либо препятствий взаимодействовать с другими заключёнными и передавали им телефоны для оказания давления на свидетелей и потерпевших. Обвиняемым может грозить от трёх до десяти лет тюрьмы.

Согласно документам, 18 фигурантов использовали 24 абонентских номера. Также удалось установить IMEI-номера двух мобильных устройств. Суд разрешил изучить информацию о звонках, это должно помочь в расследовании уголовного дела.