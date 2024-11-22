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22 ноября, 13:13

В США суд отменил приговор актёру Смоллетту по делу о нападении на самого себя

Джусси Смолетт получил известность как звезда сериала «Империя». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jussiesmollett

Джусси Смолетт получил известность как звезда сериала «Империя». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jussiesmollett

Верховный суд штата Иллинойс в США принял решение в пользу актёра Джусси Смоллетта, известного по роли в популярном сериале «Империя». Его обвинили в инсценировке нападения на самого себя в 2019 году.

Судебное разбирательство началось после того, как в январе 2019 года Смоллетт заявил, что стал жертвой нападения в центре Чикаго. Его доставили в больницу с переломом ребра. По словам звезды, двое мужчин избили его, выкрикивая расистские оскорбления. Однако полиция Чикаго пришла к выводу, что актёр сам организовал нападение, наняв для этого местных жителей.

В результате Смоллетту было предъявлено 16 обвинений в нарушении общественного порядка. Адвокаты настаивали на его невиновности, утверждая, что судебное преследование разрушило карьеру их клиента. В марте 2022 года суд признал мужчину виновным. Актёр получил приговор в виде 150 дней тюрьмы и 30 месяцев условного срока, а также был обязан выплатить штрафы и компенсации на сумму 145 тысяч долларов. Однако в марте 2023 года звезда сериалов подал апелляцию.

Согласно постановлению Верховного суда, в отношении Смоллетта было заведено два дела по одним и тем же основаниям, причем второе появилось после того, как первое было прекращено. Судьи, рассматривавшие апелляцию, решили, что открытие второго дела в данных обстоятельствах было нарушением. Это и послужило основанием для отмены приговора. Несмотря на оправдание, ситуация с инсценированным преступлением нанесла значительный ущерб репутации актёра.

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Напомним, в апреле актёра Жерара Депардьё взяли под стражу по делу об изнасиловании и домогательствах, однако позже его отпустили. Обвинения в его адрес выдвинули более десятка женщин, которые заявили, что он домогался их с 2004 по 2022 год. Среди обвинителей — помощница актёра и художница-постановщица. Сам артист свою вину отрицает. Суд отложил до марта рассмотрение дела обвиняемого.

Александра Журавская
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