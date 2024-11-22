В США суд отменил приговор актёру Смоллетту по делу о нападении на самого себя

Верховный суд штата Иллинойс в США принял решение в пользу актёра Джусси Смоллетта, известного по роли в популярном сериале «Империя». Его обвинили в инсценировке нападения на самого себя в 2019 году.

Судебное разбирательство началось после того, как в январе 2019 года Смоллетт заявил, что стал жертвой нападения в центре Чикаго. Его доставили в больницу с переломом ребра. По словам звезды, двое мужчин избили его, выкрикивая расистские оскорбления. Однако полиция Чикаго пришла к выводу, что актёр сам организовал нападение, наняв для этого местных жителей.

В результате Смоллетту было предъявлено 16 обвинений в нарушении общественного порядка. Адвокаты настаивали на его невиновности, утверждая, что судебное преследование разрушило карьеру их клиента. В марте 2022 года суд признал мужчину виновным. Актёр получил приговор в виде 150 дней тюрьмы и 30 месяцев условного срока, а также был обязан выплатить штрафы и компенсации на сумму 145 тысяч долларов. Однако в марте 2023 года звезда сериалов подал апелляцию.