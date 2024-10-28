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28 октября, 17:44

Суд над обвиняемым в изнасилованиях Депардьё отложили из-за его состояния здоровья

AFP: Суд отложил до марта рассмотрение дела обвиняемого в изнасилованиях Депардьё

Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / Zuma

Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / Zuma

Суд в Париже отложил до марта 2025 года рассмотрение дела французского актёра Жерара Депардьё, в рамках которого его обвиняют в изнасилованиях. Об этом сообщает агентство AFP.

«Суд над Депардьё по обвинению в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съёмок фильма в 2021 году был перенесён уголовным судом Парижа на 24 и 25 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

Также суд распорядился провести медицинское обследование 75-летнего актёра в начале марта, чтобы установить его способность участвовать в разбирательствах. Ранее защита Депардьё заявила, что здоровье подзащитного не позволяет ему присутствовать на слушаниях, хотя сам артист изъявил желание явиться в суд.

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Напомним, в апреле Депардьё взяли под стражу по делу об изнасиловании и домогательствах, однако позже актёра отпустили. Обвинения в его адрес выдвинули более десятка женщин, которые заявили, что он домогался их с 2004 по 2022 год. Среди обвинителей — помощница актёра и художница-постановщица. Сам артист свою вину отрицает.

Наталья Демьянова
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