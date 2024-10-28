Суд над обвиняемым в изнасилованиях Депардьё отложили из-за его состояния здоровья

Суд в Париже отложил до марта 2025 года рассмотрение дела французского актёра Жерара Депардьё, в рамках которого его обвиняют в изнасилованиях. Об этом сообщает агентство AFP.

«Суд над Депардьё по обвинению в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съёмок фильма в 2021 году был перенесён уголовным судом Парижа на 24 и 25 марта 2025 года», — говорится в сообщении.