Вскрылась скандальная правда о непристойном видео с Депардьё и маленькой девочкой
JDD: Видео, где Депардьё говорит непристойности в адрес девочки, признали фейком
Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / ABACA / Mahoudeau Clement
Видео, на котором французский актёр Жерар Депардьё говорит непристойные вещи в адрес маленькой девочки, признали фейком. Смонтированные кадры были вставлены в «расследование» для телеканала France 2, передаёт JDD.
Уточняется, что ни одна из камер не засняла Депардьё непосредственно в момент фразы. На экране виден лишь монтаж из кадров с девочкой и якобы слов актёра. Все исходники с 20 часами съёмок пропали или были удалены. О том, что видео с непосредственно фразой Депардьё никогда не существовало, заявили продюсер, режиссёр и организатор фильма.
Режиссер Дамьен Флёретт подтвердил факт наличия монтажа, уточнив, что редакция «вносила минимальные изменения, чтобы сохранить эти сцены такими, какими они были». При этом France 2 не предоставил все отснятые материалы, Флёретт заявил, что их местонахождение неизвестно, не исключив возможность того, что они "уже уничтожены".
Телеканала France 2 показал сюжет о Депардьё 7 декабря 2023 года. В нём демонстрировались архивные кадры визита актёра в КНДР в 2018 году, где он якобы отпускал непристойные реплики в адрес женщин.
Однако помимо скандального видео у актёра есть ещё много других проблем. Например, весной Депардьё вызвали на допрос по делу о домогательствах. После этого артиста взяли под стражу, однако позже отпустили. Обвинения в его адрес выдвинули более десятка женщин, которые заявили, что он домогался их с 2004 по 2022 год. Среди обвинителей — помощница актёра и художница-постановщица. Сам артист свою вину отрицает.