Вскрылась скандальная правда о непристойном видео с Депардьё и маленькой девочкой

Видео, на котором французский актёр Жерар Депардьё говорит непристойные вещи в адрес маленькой девочки, признали фейком. Смонтированные кадры были вставлены в «расследование» для телеканала France 2, передаёт JDD.

Уточняется, что ни одна из камер не засняла Депардьё непосредственно в момент фразы. На экране виден лишь монтаж из кадров с девочкой и якобы слов актёра. Все исходники с 20 часами съёмок пропали или были удалены. О том, что видео с непосредственно фразой Депардьё никогда не существовало, заявили продюсер, режиссёр и организатор фильма.

Режиссер Дамьен Флёретт подтвердил факт наличия монтажа, уточнив, что редакция «вносила минимальные изменения, чтобы сохранить эти сцены такими, какими они были». При этом France 2 не предоставил все отснятые материалы, Флёретт заявил, что их местонахождение неизвестно, не исключив возможность того, что они "уже уничтожены".