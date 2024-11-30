Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ города Шебекино

Город Шебекино Белгородской области оказался под огнём ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В результате обстрела был ранен местный житель.

Пострадавший мужчина с минно-взрывной травмой был доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь. Для дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу.

Снаряд попал в одно из строений на территории производственного предприятия, что вызвало пожар. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Кроме того, осколками был повреждён легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, ведётся уточнение информации о последствиях.