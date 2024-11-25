Гладков: Мирный житель погиб в Шебекине после удара украинского беспилотника

В городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Согласно его заявлению, ещё один мужчина получил осколочное ранение в плечо. Гладков отметил, что в результате обстрела, по предварительным данным, выбиты окна в трёх многоквартирных домах. Осколками повреждены легковой и грузовой автомобили. Также был повреждён фасад социального объекта и пробита крыша гаража. В селе Муром в результате атаки дрона пострадали окна и фасад социального здания, добавил губернатор.