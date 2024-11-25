Автомобилистам могут закрыть въезд в ряд районов Шебекина

В Белгородской области следует перекрыть проезд для гражданских автомобилей в Шебекино и его пригороды из-за высокого риска обстрелов со стороны ВСУ. С такой инициативой выступил губернатор региона Вячеслав Гладков во время совещания правительства РФ.

«У нас в Шебекино есть отдельные сектора, которые точно подвергаются большой опасности с точки зрения обстрелов, нахождение транспорта на этих участках практически 100% приводит к тому, что автомобиль повреждается. Ищите возможность, принимайте решение, чтобы закрывать движение транспорта до этих домов», — отметил чиновник.

По его словам, жителям приграничных районов следует оставлять машины на крытых стоянках и в той зоне, которая недоступна для обстрелов ВСУ. Гладков добавил, что бюджет уже потратил около трёх миллиардов рублей на восстановление повреждённых украинскими снарядами автомобилей.