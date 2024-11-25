Автомобилистам могут закрыть въезд в ряд районов Шебекина
Гладков призвал запретить автомобилям въезжать в районы Шебекина из-за обстрелов
В Белгородской области следует перекрыть проезд для гражданских автомобилей в Шебекино и его пригороды из-за высокого риска обстрелов со стороны ВСУ. С такой инициативой выступил губернатор региона Вячеслав Гладков во время совещания правительства РФ.
«У нас в Шебекино есть отдельные сектора, которые точно подвергаются большой опасности с точки зрения обстрелов, нахождение транспорта на этих участках практически 100% приводит к тому, что автомобиль повреждается. Ищите возможность, принимайте решение, чтобы закрывать движение транспорта до этих домов», — отметил чиновник.
По его словам, жителям приграничных районов следует оставлять машины на крытых стоянках и в той зоне, которая недоступна для обстрелов ВСУ. Гладков добавил, что бюджет уже потратил около трёх миллиардов рублей на восстановление повреждённых украинскими снарядами автомобилей.
Ранее сообщалось, что украинские силы атаковали село Отрадное Белгородского района при помощи беспилотников. В результате нападения никто не пострадал. Один из дронов влетел в частный жилой дом, постройка полностью сгорела.
Telegram / Kandinsky 3.1