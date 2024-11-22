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22 ноября, 13:31

Под Белгородом автомобиль полностью выгорел после атаки дрона ВСУ

Губернатор Гладков: Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области

Дрон ВСУ сжёг гражданский автомобиль в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дрон ВСУ сжёг гражданский автомобиль в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Вражеские дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении Гладкова в его телеграм-канале.

По словам губернатора, в селе Ясные Зори Белгородского района FPV-беспилотник нанёс удар по припаркованной легковушке. Машина полностью сгорела. Кроме того, был повреждён фасад коммерческого объекта.

Ещё один беспилотник атаковал авто в селе Борисовка Волоконовского района. Машина получила значительные повреждения. Также на территории дома была перебита газовая труба. Утечку уже устранили.

Данные о последствиях атак уточняются, заключил Гладков.

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Ранее Life.ru писал, что житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы

Никита Никонов
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