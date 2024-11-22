Под Белгородом автомобиль полностью выгорел после атаки дрона ВСУ
Губернатор Гладков: Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области
Дрон ВСУ сжёг гражданский автомобиль в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
«Вражеские дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении Гладкова в его телеграм-канале.
По словам губернатора, в селе Ясные Зори Белгородского района FPV-беспилотник нанёс удар по припаркованной легковушке. Машина полностью сгорела. Кроме того, был повреждён фасад коммерческого объекта.
Ещё один беспилотник атаковал авто в селе Борисовка Волоконовского района. Машина получила значительные повреждения. Также на территории дома была перебита газовая труба. Утечку уже устранили.
Данные о последствиях атак уточняются, заключил Гладков.
Ранее Life.ru писал, что житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы