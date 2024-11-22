Под Белгородом автомобиль полностью выгорел после атаки дрона ВСУ

Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Вражеские дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении Гладкова в его телеграм-канале.

По словам губернатора, в селе Ясные Зори Белгородского района FPV-беспилотник нанёс удар по припаркованной легковушке. Машина полностью сгорела. Кроме того, был повреждён фасад коммерческого объекта.

Ещё один беспилотник атаковал авто в селе Борисовка Волоконовского района. Машина получила значительные повреждения. Также на территории дома была перебита газовая труба. Утечку уже устранили.

Данные о последствиях атак уточняются, заключил Гладков.