Пожар начался после падения обломков сбитого в Калужской области беспилотника
Шапша: Сбитый беспилотник вызвал пожар у населённого пункта в Калужской области
Возгорание началось возле одного из населённых пунктов Малоярославецкого района Калужской области после падения сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки», — написал глава региона в телеграм-канале.
Предварительно, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
А в Белгородской области за час сбили сразу 10 украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Telegram / Минобороны России