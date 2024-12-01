Пожар начался после падения обломков сбитого в Калужской области беспилотника

Возгорание началось возле одного из населённых пунктов Малоярославецкого района Калужской области после падения сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки», — написал глава региона в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.