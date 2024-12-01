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30 ноября, 23:23

Пожар начался после падения обломков сбитого в Калужской области беспилотника

Шапша: Сбитый беспилотник вызвал пожар у населённого пункта в Калужской области

Возгорание началось возле одного из населённых пунктов Малоярославецкого района Калужской области после падения сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки», — написал глава региона в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

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А в Белгородской области за час сбили сразу 10 украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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