Российская «царь-бомба» оставила горстку пепла от логова противника в ДНР

Военно-космические силы России уничтожили временный пункт размещения подразделения национальной гвардии Украины. На видео от пресс-службы Минобороны РФ запечатлено, как три авиабомбы ФАБ-250 были сброшены на этот пункт временной дислокации в населенном пункте Правдовка в Донецкой Народной Республике.