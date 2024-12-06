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6 декабря, 08:36

Российская «царь-бомба» оставила горстку пепла от логова противника в ДНР

Минобороны опубликовало видео сброса ФАБ-250 на логово Нацгвардии Украины в ДНР

Военно-космические силы России уничтожили временный пункт размещения подразделения национальной гвардии Украины. На видео от пресс-службы Минобороны РФ запечатлено, как три авиабомбы ФАБ-250 были сброшены на этот пункт временной дислокации в населенном пункте Правдовка в Донецкой Народной Республике.

Кадры сброса ФАБ-250 на логово Нацгвардии Украины в ДНР. Видео © Минобороны РФ

Фугасные авиабомбы (ФАБ) стали одним из эффективных средств поражения, применяемых ВС РФ в ходе СВО. ФАБ-250 гарантированно убьёт взрывной волной на расстоянии в 10-12 метров. Выжить при таком взрыве можно на удалении в 40 метров.

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Российская «царь-бомба» ФАБ-1500 покарала противника в зоне СВО

Ранее сообщалось, что гибель подполковника штаба Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Кента Миллера могла наступить в результате атаки ФАБ-1500 в Сумах.

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Минобороны РФ

Марина Фещенко
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