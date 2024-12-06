Российская «царь-бомба» оставила горстку пепла от логова противника в ДНР
Минобороны опубликовало видео сброса ФАБ-250 на логово Нацгвардии Украины в ДНР
Военно-космические силы России уничтожили временный пункт размещения подразделения национальной гвардии Украины. На видео от пресс-службы Минобороны РФ запечатлено, как три авиабомбы ФАБ-250 были сброшены на этот пункт временной дислокации в населенном пункте Правдовка в Донецкой Народной Республике.
Кадры сброса ФАБ-250 на логово Нацгвардии Украины в ДНР. Видео © Минобороны РФ
Фугасные авиабомбы (ФАБ) стали одним из эффективных средств поражения, применяемых ВС РФ в ходе СВО. ФАБ-250 гарантированно убьёт взрывной волной на расстоянии в 10-12 метров. Выжить при таком взрыве можно на удалении в 40 метров.
Минобороны РФ